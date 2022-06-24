Гендиректор «Динамо» - об Овечкине: У Александра голов больше, чем у Роналду

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном участии нападающего хоккейного клуба «Вашингтон» в товарищеском матче «бело-голубых» против «Амкала».

«Хоккеисты нередко играли в футбол, и наоборот, достаточно вспомнить Всеволода Боброва, который принимал участие в легендарном английском турне. Сегодня у нас появился шанс получить одного из самых забивных нападающих в мировом хоккее — у Александра голов на счету больше, чем у Криштиану Роналду. Мы надеемся, что в матче с «Амкалом» он поможет нашей команде. Желаем ему удачи, хотим увидеть его на поле и очень надеемся, что эта игра будет для него первой, но не последней», - приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Встреча состоится в Москве на «ВТБ Арене» 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин сыграл в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).