«Пари Нижний Новгород» заинтересован в подписании хорватского полузащитника Марио Чурича

Опорный полузащитник «Шибеника» Марио Чурич может продолжить свою карьеру в РПЛ.

Как сообщает «Чемпионат», в услугах 23-летнего хорвата заинтересован «Пари Нижний Новгород». Отмечается, что российский клуб уже ведет переговоры по трансферу хавбека.

Напомним, что Чурич является воспитанником академии «Хайдука». К составу «Шибеника» он присоединился в июле 2019 года. С тех пор он отыграл за команду 95 матчей, забил десять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чурича в 1,3 миллиона евро.