Шкриньяр одобрил свой переход в «ПСЖ»

«ПСЖ» и «Интер» продолжают вести переговоры по трансферу центрального защитника итальянского клуба Милана Шкриньяра.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, 27-летний словенец согласился на переход в стан парижан этим летом. Ранее стало известно, что французская команда предложила за игрока 60 миллионов евро, однако «нерадзурри» рассчитывают заработать на продаже защитника 80 миллионов.

Напомним, что Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 215 матчах команды, забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Вместе с черно-синими защитник стал чемпионом Италии.

Действующий контракт защитника с командой Серии А рассчитан до конца сезона-2022/23.