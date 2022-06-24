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«Севилья» может купить у «Рейнджерс» колумбийского нападающего Морелоса

Испанский клуб готовится к уходу своих форвардов.
«Севилья» может купить у «Рейнджерс» колумбийского нападающего Морелоса
24 июня 2022 14:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Рейнджерс"

«Севилья» проявляет интерес к нападающему «Рейнджерс» Альфредо Морелосу, сообщает Telecom Asia Sport.

По данным источника, испанская команда ожидает, что в летнее трансферное окно помимо возвращения Люка де Йонга в «Барселону» состав «Севильи» покинет форвард Мунир Эль-Хаддади и ищет им замену.

Морелос принял участие в 42 играх за «Рейнджерс» во всех турнирах прошлом сезоне, забив 19 мячей и отдав восемь голевых передач. Добавим, что контракт форварда с шотландским клубом истекает в следующем году.

По данным Transfermarkt, стоимость колумбийца составляет 13 млн евро.

источник: Telecom Asia Sport
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