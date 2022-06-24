Билялетдинов выразил мнение, что Мозес поступил непрофессионально, не приехав на сбор «Спартака»

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался по поводу того, что полузащитник Виктор Мозес не явился на летний тренировочный сбор «Спартака».

Напомним, 23 июня пресс-служба красно-белых сообщила о том, что 31-летний нигериец не прибыл в расположение команды в заранее оговоренную дату. В данный момент причины данного решения выясняются.

– Такие поступки – не солидны. Если хочешь разорвать контракт, нужно приехать и по-мужски высказать свою позицию. Но скрываться, прятаться и не выходить на связь – не достойно профессионала. Особенно такого уровня, как Мозес. Я в шоке от этого, – цитирует Билялетдинова Sport24.ru.

Напомним, что Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за красно-белых 53 матча, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.