Бувач пообещал, что новый главный тренер «Динамо» не отойдет от атакующего стиля игры

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач дал оценку новому главному тренеру команды Славише Йокановичу.

«За последнее время мы заложили серьезный фундамент. Но мы не довольствуемся этим. У нас есть потенциал для роста. Я уверен и знаю, что со Славишей мы добьемся успеха и будем радовать наших болельщиков. Славиша — человек с огромным футбольным опытом. Мы будем пытаться сохранить баланс, но не будем отходить от нашей атакующей игры», - приводит слова Бувача Sport24.ru.

17 июня пресс-служба бело-голубых объявила о подписании однолетнего контракта с сербским специалистом. При этом его трудовое соглашение может быть продлено еще на два сезона в случае успешных результатов.