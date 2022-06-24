Роман Терюшков: Дагерстол не хочет возвращаться в «Химки», поэтому наш приоритет – продать его

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи о том, что «Норрчепинг» заинтересован в выкупе контракта центрального защитника Филипа Дагерстола.

По словам функционера, шведская команда пока не отправляла официальное предложение по трансферу 25-летнего футболиста.

– Если нам не удастся договориться с «Норрчепингом», мы подумаем о том, чтобы предложить его другим клубам. В любом случае, Дагерстол не хочет возвращаться в «Химки», поэтому наш приоритет – продать его, а не отдавать бесплатно, – цитирует Терюшкова Sport24.ru.

Напомним, что Дагерстол перешел в «Химки» в январе прошлого года. Всего за команду он отыграл 27 матчей. В марте этого года швед пополнил состав «Норрчепинга» на правах арендного соглашения до конца сезона-2021/22.

Действующий контракт футболиста с клубом РПЛ рассчитан до 30 января 2024 года.