«Динамо» ждет ответов от Евгеньева и Ордеца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий, в котором рассказал про будущее центральных защитников воспитанника клуба Романа Евгеньева и украинца Ивана Ордеца.

«От Евгеньева есть обратная связь. Думает о продлении, примем решение до конца месяца все вместе. У Ордеца контракт на два года. Во вторник состоялось продление решения ФИФА. По понятным причинам Иван не принимал участие в матчах. Мы ждем от него решения, потому что контракт продолжительный», - приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

Добавим, что в первой части сезона основную пару центральных защитников «Динамо» составляли Ордец и Фабиан Бальбуэна. С февраля вместо украинского защитника играл Роман Евгеньев.

Контракт последнего с клубом истекает 30 июня. Ордец в ноябре продлил свое соглашение.