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«ПСЖ» заработал 700 миллионов евро за год в связи с подписанием Лионеля Месси

Аргентинский футболист пополнил состав парижан летом прошлого года.
«ПСЖ» заработал 700 миллионов евро за год в связи с подписанием Лионеля Месси
24 июня 2022 15:12
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «ПСЖ»

Стало известно о том, сколько «Пари Сен-Жермен» заработал в связи с переходом в клуб форварда Лионеля Месси.

Как сообщает Marca, доходы парижан с прав на имидж футболиста, маркетинга, а также проведения матчей с участием 35-летнего аргентинца составили около 700 миллионов евро за год. При этом отмечается, что французской команде удалось заключить десять новых спонсорских контрактов, а также продать свыше миллиона футболок нападающего.

Напомним, что Месси пополнил состав «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента, подписав с командой двухлетний контракт. Всего за парижан он отыграл 34 матча, забил 11 гол и отдал 15 результативных передач.

источник: Marca
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