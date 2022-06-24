Погребняк больше не будет играть на высшем уровне

Нападающий Павел Погребняк рассказала про свое будущее.

— Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена, — заявил футболист. — Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед», не пойду, карьера завершена же.

— Получается, теперь можно сказать: Павел Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста?

— Время покажет, — сказал Погребняк в интервью «РБ-Спорт».

Воспитанник «Спартака» Погребняк играл за девять российских клубов, включая «Зенит» и «Динамо». Также он выступал за немецкие «Штутгарт» и английские «Фулхэм» и «Рединг». Последним клубом форварда был «Урал», из которого он ушел в прошлом году.

С «Зенитом» Погребняк завоевал Суперкубок России-2008, Кубок УЕФА-2007/08 и Суперкубок УЕФА-2008, а также стал чемпионом страны в 2007 году. В составе «Тосно» нападающий пополнил свою коллекцию трофеев Кубком России-2017/18.

В сборной России форвард провел 33 матча, в которых забил восемь голов. Погребняк принял участие на одном крупном турнире национальных команд - Евро-2012.