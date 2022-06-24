«Динамо» объявило, что Овечкин сыграет против «Амкала»

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет за футбольное «Динамо» против «Амкала».

Пресс-служба бело-голубых сообщает, что мировая звезда хоккея подписал контракт на один матч и выйдет под третьим номером, под которым раньше в ФК «Динамо» выступал его отец Михаил.

Встреча бело-голубых с «Амкалом» состоится в Москве на «ВТБ Арене» 25 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин сыграл в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).