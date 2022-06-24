В «Нижнем Новгороде» опровергли новость о том, что клуб хочет подписать хорватского игрока Чурича

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил о том, что клуб не интересуется приобретением опорного полузащитника «Шибеника» Марио Чурича.

Ранее стало известно, что нижегородская команда уже ведет переговоры по трансферу 23-летнего хорвата.

– Нет, Чурич не входит в список интересов «Нижнего Новгорода», – приводит слова Измайлова «Чемпионат».

Напомним, что Чурич выступает за «Шибеник» с июля 2019 года. С тех пор он отыграл за команду 95 матчей, забил десять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чурича в 1,3 миллиона евро.