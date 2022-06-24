«Предпочитаю есть мясо, а не жарить его». Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович - о «Спартаке»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович дал комментарий о соперничестве с принципиальным конкурентом московским «Спартаком».

«Предпочитаю есть мясо, а не жарить его. Чтобы подвести итоги разговорам про «жарить мясо» и красный цвет — у меня было много дерби за карьеру. Я вас понимаю, но это больше юмор. В «Партизане» нельзя было есть красные помидоры из-за «Црвены Звезды». «Спартак» — большой клуб. Мы должны отталкиваться от этого. Если говорить о противостоянии, то во главу угла должна ставится наша игра», - приводит слова Йокановича «Чемпионат».

Напомним, что команды играли в финале Кубка России прошлого сезона, и победил «Спартак» (2:1). В чемпионате страны бело-голубые заняли третье место, а красно-белые - десятое. Матч в первом круге закончился вничью - 2:2, а во втором - победой «Спартака» - 2:0.