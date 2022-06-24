Фанаты ЦСКА вслед за болельщиками «Динамо» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за введения fan-ID

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» в своем Telegram-канале сообщило о том, они будут бойкотировать матчи РПЛ сезона-2022/23 в связи с введением fan-ID.

Отметим, что ранее активные фанаты «Динамо» заявили об отказе посещать игры своей команды из-за паспорта болельщика.

– Бойкот действует с момента введения паспорта болельщика на любом стадионе лиги и до отказа лиги от этой системы. По этому же принципу мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут fan-ID. Мы будем поддерживать ЦСКА всюду, где это не будет противоречить нашим идеалам и принципам! – говорится в заявлении фанатского движения.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, вступили в действие с 1 июня 2022 года. Ранее fan-ID применялся на территории России во время чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.