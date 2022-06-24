Александр Мостовой – о сборной России: Можно пройтись катком по Саудовской Аравии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу возможного проведения товарищеского матча национальной команды с Саудовской Аравией осенью 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в данный момент ведутся активные переговоры по организации данной встречи.

– Почему бы и нет. Можно пройтись катком по Саудовской Аравии. Но кому этот каток сейчас нужен, если мы уже товарищеские игры не знаем, с кем сыграть. Ясно, что нужно играть с любым соперником. Сейчас мы хватаемся за все, что можем, что движется, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в сентябре этого года российская сборная может принять участие в двух товарищеских матчах. При этом в РФС надеются, что соперниками России будут команды из разных конфедераций.