Быков - о решении Овечкина сыграть за «Динамо»: В бытность хоккеисты умели играть в футбол

Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» сыграть за футбольное московское «Динамо» против «Амкала» в выставочном матче.

«Любые действия со стороны именитых спортсменов, привлекающие к спорту, но дают положительную динамику и хорошую пропаганду для того, чтобы люди занимались спортом. Не могу судить о футбольных качествах Овечкина, но в бытность хоккеисты были хорошими футболистами, умели играть в футбол», - сказал Быков «Чемпионату».

Напомним, что текущем плей-офф НХЛ Овечкин сыграл в шести матчах «Вашингтона», забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. «Кэпиталз» завершили свои выступления на стадии первого раунда, уступив «Флориде Пантерз» (2-4).