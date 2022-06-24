Семин отреагировал на возможное проведение матча сборной России с Саудовской Аравией

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное проведение матча сборной России с Саудовской Аравией в сентябре нынешнего года.

«Отлично, что РФС рассматривает варианты проведения товарищеских матчей. Дай бог, чтобы получилось сыграть. Надо поддерживать международные отношения, нужно играть обязательно», - сказал Семин «Чемпионату».

Напомним, ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в сентябре этого года российская сборная может принять участие в двух товарищеских матчах. При этом в РФС надеются, что соперниками России будут команды из разных конфедераций.