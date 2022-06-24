В «Севилье» сообщили об отсутствии интереса к полузащитнику «Динамо» Шиманьски

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес сообщил о том, что атакующий полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски не входит в сферу интересов испанского клуба.

Ранее в СМИ стало известно, что команда Ла Лиги рассматривает возможность приобретения 23-летнего поляка в летнее трансферное окно. Также отмечалось, что бело-голубые хотят заработать не менее 12 миллионов евро на продаже хавбека.

– Интерес «Севильи» к Шиманьски? Это неправда. Мы не заинтересованы в этом игроке, – приводит слова Гомеса Sport24.ru.

Напомним, что Шиманьски защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 86 матчах российской команды во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.