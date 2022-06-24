Агент бразильского полузащитника Отавио: ЦСКА не обращался к нам по поводу возможного трансфера

Агент Густаво Сабино, клиентом которого является опорный полузащитник «Бордо» Отавио, высказался по поводу возможного перехода футболиста в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что руководство армейцев рассматривает возможность подписания контракта с 28-летним бразильцем. Отметим, что с 1 июля игрок станет свободным агентом.

– ЦСКА не обращался к нам по поводу Отавио. Информация про интерес – фейковые новости, – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, что Отавио пополнил состав «Бордо» в августе 2017 года. Всего за французскую команду он отыграл 127 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

С феврале этого года полузащитник выступал за «Атлетико Минейро» на правах аренды.