Нападающий «Локомотива» Ян Кухта не вернется в московский клуб из-за семейных обстоятельств

Чешский форвард «Локомотива» Ян Кухта не планирует возвращаться в расположение столичной команды. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, в данный момент у 25-летнего футболиста существуют семейные проблемы, из-за которых он не может покинуть Чехию. Отмечается, что нападающий может вернуться в «Славию». При этом пражская команда готова вернуть железнодорожникам полную стоимость трансфера футболиста или часть от этих средств.

Напомним, что Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе этого года за пять миллионов евро, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Всего в составе красно-зеленых форвард отыграл 11 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса.