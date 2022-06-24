В группе «Руки Вверх» заявили, что в РФС им предлагали выступить перед игрой за Суперкубок России

Директор музыкальной группы «Руки Вверх» Роберт Погосян поделился подробностями переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении концерта в день игры за Суперкубок России «Зенит» - «Спартак».

- Нас приглашали на матч. Более того, в РФС сказали, что они готовы нам заплатить, чтобы мы выступили перед матчем. Но мы сразу сказали, что, извините, но дата занята. У нас то частное, закрытое мероприятие в Москве, которое изначально было запланировано на 16 июля, перенеслось на 9-е число, - передает слова Погосяна «РБ-Спорт».



Напомним, ранее стало известно, что РФС принял решение провести встречу за трофей между чемпионом России «Зенитом» и обладателем Кубка страны «Спартаком» 9 июля в Санкт-Петербурге. В этот же день «Руки Вверх» планировали провести концерт на стадионе «Крестовский». В результате, выступление музыкантов было перенесено на неделю позже.