В «Локомотиве» подтвердили информацию о том, что Кухта не вернется в Россию

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил причину, по которой нападающий железнодорожников Ян Кухта не сможет вернуться в Россию.

«Ян Кухта не вернется в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами», - сказал Цорн «Чемпионату».

Напомним, что Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе этого года за пять миллионов евро, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Всего в составе красно-зеленых форвард отыграл 11 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса.