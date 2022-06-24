Эррера считает, что Неймар получит «Золотой мяч» в ближайшее время

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера уверен, что бразильский напарник по команде Неймар по-прежнему входит в пятерку сильнейших футболистов мира.

«У нас хорошие дружеские отношения с Неймаром. То, что он придерживается своего пути, движется к своему счастью, заслуживает восхищения.

Он отличный товарищ по команде и входит в пятерку сильнейших игроков мира.

Я думаю, что он заслужил получить «Золотой мяч», и не исключаю, что он его получит в ближайшее время», — цитирует Эрреру AS.

30-летний Неймар пополнил состав французского гранда в августе 2017 года. За это время он провел 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.