Семин призвал изменить правила заключения контрактов с иностранными футболистами

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с нападающим железнодорожников Яной Кухтой, который не собирается возвращаться в Россию.

«Надо думать до того, когда берёшь легионеров. Какие-то защитительные контракты для клубов надо делать. Иначе так и будет продолжаться», - сказал Семин «Чемпионату».

Напомним, что Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе этого года за пять миллионов евро, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Всего в составе красно-зеленых форвард отыграл 11 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса.