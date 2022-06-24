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Семин призвал изменить правила заключения контрактов с иностранными футболистами

Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» Ян Кухта не вернется в Россию.
24 июня 2022 18:00
автор: Александр Бойченко

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с нападающим железнодорожников Яной Кухтой, который не собирается возвращаться в Россию.

«Надо думать до того, когда берёшь легионеров. Какие-то защитительные контракты для клубов надо делать. Иначе так и будет продолжаться», - сказал Семин «Чемпионату».

Напомним, что Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе этого года за пять миллионов евро, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Всего в составе красно-зеленых форвард отыграл 11 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса.

источник: Чемпионат.com
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