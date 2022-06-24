«Челси» готов составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за форварда «Аякса» Антони

«Челси» заинтересован в подписании флангового нападающего «Аякса» Антони. Об этом сообщает портал 90min.

По информации источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего бразильца в качестве усиления своей атакующей линии летом 2022 года. Отмечается, что руководство «синих» намерено опередить «Манчестер Юнайтед» в борьбе за приобретение футболиста.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что «красные дьяволы» договорились с амстердамцами о трансфере форварда за 46,5 млн евро.

Напомним, Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 78 матчей, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

За сборную Бразилии футболист провел шесть встреч, сделав один ассист.