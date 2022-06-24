«Давайте без резких движений». В РФС ответили на вопрос о возможном выходе организации из ФИФА

Член комитета по этике РФС Андрей Созин уверен, что организация не собирается выходить из состава ФИФА в связи с текущими санкциями, направленными против российского футбола.

«На самом деле я уверен, что из ФИФА нам уходить никуда нельзя. Откуда такие нервы? Позиция понятна, да, есть ограничения сборных и клубов, но давайте без резких движений.

Мы забываем историю, после 1968-го года нам не давали играть, но все вернулось. Не надо спешить. Да, бан влияет, но спешить с уходом в какую-то Азию – это паника», - сказал Созин «Чемпионату».

Ранее российские клубы были отстранены от международных турниров на ближайший сезон, а национальная команда потеряла возможность выступить в Лиге Наций-2022/23.