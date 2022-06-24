«Зенит» и «Локомотив» не получили от УЕФА часть выплат за участие в еврокубках в сезоне-2021/22

Стало известно о том, что УЕФА задерживает выплаты «Зениту» и «Локомотиву» за их участие в еврокубках в прошедшем сезоне.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», речь идет не о полной сумме, а лишь некоторой ее части. В основном клубы уже получили свои призовые.

Согласно данным источника, в УЕФА объяснил данную задержку тем, что в условиях санкций процесс переговоров между спонсорами команд и европейскими банками заметно усложнился.

Напомним, что в сезоне-2021/22 «Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. В рамках плей-офф Лиги Европы петербуржцы не смогли пройти «Бетис» (2:3, 0:0).

Что касается «Локомотива», то железнодорожники расположились на четвертой строчке в своем квартете в Лиге Европы.