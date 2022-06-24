ЦСКА не будет открывать продажу абонементов на одну из трибун в связи с бойкотом фанатов клуба

24 июня на официальном сайте ЦСКА появилось заявление, которое посвящено решению болельщиков армейцев бойкотировать матчи своей команды из-за введения fan-ID.

Ранее фанатское объединение столичного клуба «Люди в черном» в своем Telegram-канале сообщило о том, что они не будут посещать игры РПЛ сезона-2022/23 из-за паспорта болельщика.

– Все без исключения в клубе и команде расстроены уходом активной части болельщиков. Мы с пониманием относимся к позиции нашего актива. Мы не будем открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А, который для многих стал вторым домом, – говорится в заявлении красно-синих.

Добавим, что закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня этого года. Ранее fan-ID применялся на территории России во время чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.