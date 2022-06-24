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Масалитин - о возможном матче с Саудовской Аравией: Сборной России необходимы международные матчи

Ранее сообщалось, что национальная команда может провести этот поединок в начале сентября.
24 июня 2022 19:30
автор: Александр Бойченко

Экс-футболист «Спартака» Валерий Масалитин выступил за проведение матча сборной России с Саудовской Аравией в начале осени нынешнего года.

«Нам сейчас необходимо посмотреть сборную в деле, необходимо тренеру проверить игроков. Если есть возможность, матчи надо проводить.

Если соперник совсем слабый, можно проверить ближайший резерв. Надо посмотреть схему по которой мы будем играть, нужна игровая практика. Еще раз повторюсь, что нам необходимы международные матчи», - заявил Масалитин «Газете.Ru».

Напомним, ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в сентябре этого года российская сборная может принять участие в двух товарищеских матчах. При этом в РФС надеются, что соперниками России будут команды из разных конфедераций.

источник: «Газета.Ru»
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