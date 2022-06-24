Леонид Слуцкий: В конце прошлого сезона у нас не было команды

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил уровень подготовки своей команды перед началом нового сезона в Первой лиге.
«Прогресс, есть, его не может не быть чисто физически, когда ты из отпуска возвращаешься. Очертания тоже уже понятны. Сегодня в стартовом составе играло восемь новых футболистов – или те, кто вернулся из аренды, или те, кто появился. Поэтому у нас по существу новая команда, хотя ее и не было в конце того сезона», приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
В первом туре Первой лиги «Рубин» дома примет «Родину». Матч состоится 17 июля.
источник: ФК «Рубин»