Агент Языджи не исключил вариант, при котором футболист останется в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА

Футбольный агент Адам Чебеджи, который представляет интересы турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, не исключил, что футболист сможет остаться в Российской Премьер-лиге после того, как ЦСКА не выкупил хавбека.

«Может ли Языджи остаться в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА? В футболе все возможно», — сказал Чебеджи «Чемпионату».

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА с января по май 2022 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.