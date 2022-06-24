Источник: Юри Алберто подпишет контракт с «Коринтиансом» на правах аренды

Нападающий «Зенита» Юри Алберто договорился с бразильским «Коринтиансом» о переходе в клуб на правах аренды из стана сине-бело-голубых.

Об этом информирует ESPN.

По словам источника, Юри Алберто прибудет в Сан-Паулу на следующей неделе для прохождения медицинского осмотра перед подписанием арендного соглашения с «Коринтиансом». На данный момент форвард «Зенита» уже находится в Бразилии, где проводит отпуск.

В прошлом сезоне Алберто провел 11 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Он пополнил состав питерского клуба в январе нынешнего года, перейдя из «Интернасьоналя» за 25 миллионов евро.

Действующий контракт 21-летнего центрального нападающего рассчитан до 30 июня 2027 года.