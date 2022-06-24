В «Зените» опровергли информацию о переходе Алберто в «Коринтианс»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что нападающий сине-бело-голубых Юри Алберто перейдет в бразильский «Коринтианс» на правах аренды.

«Правда ли, что «Коринтианс» договорился с «Зенитом» о годичной аренде Юри Алберто? Нет, это неправда», сказал Медведев «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «Коринтианс» до 30 июня 2023 года на правах аренды.

В прошлом сезоне Алберто провел 11 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Он пополнил состав питерского клуба в январе нынешнего года, перейдя из «Интернасьоналя» за 25 миллионов евро.

Действующий контракт 21-летнего центрального нападающего рассчитан до 30 июня 2027 года.