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Дмитрий Булыкин: Овечкину не сложно будет переключиться с хоккея на футбол

Ранее российский нападающий «Вашингтона» объявил о том, что он сыграет за футбольное «Динамо» в выставочном матче.
24 июня 2022 23:35
автор: Александр Бойченко

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящее участие Александра Овечкина в товарищеском матче за футбольное «Динамо» против «Амкала».

«Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах. Не удивлюсь, если он пропустит всего один мяч. У него все в порядке с реакцией и руками. Ему тяжело забить. Это шикарный шаг для популяризации футбола и «Динамо»», – сказал Булыкин «Газете.ru».

Отметим, что товарищеская встреча «Динамо» и «Амкала» пройдет 25 июня. Россиянин сыграет под третьим номером. Под «тройкой» в стане бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста - Михаил Овечкин.

источник: «Газета.Ru»
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Дмитрий Булыкин: Овечкину не сложно будет переключиться с хоккея на футбол
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