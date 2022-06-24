Дмитрий Булыкин: Овечкину не сложно будет переключиться с хоккея на футбол

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящее участие Александра Овечкина в товарищеском матче за футбольное «Динамо» против «Амкала».

«Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах. Не удивлюсь, если он пропустит всего один мяч. У него все в порядке с реакцией и руками. Ему тяжело забить. Это шикарный шаг для популяризации футбола и «Динамо»», – сказал Булыкин «Газете.ru».

Отметим, что товарищеская встреча «Динамо» и «Амкала» пройдет 25 июня. Россиянин сыграет под третьим номером. Под «тройкой» в стане бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста - Михаил Овечкин.