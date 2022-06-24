«ПСЖ» - это не мой проект». Мбаппе призвал не ставить его выше клуба

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе подчеркнул, что он не собирается ставить себя выше всех в парижском клубе после переподписания контракта до 2025 года.

«ПСЖ» важен для меня! Но я всего лишь часть проекта, я не стоял у его истоков. Нас ждут большие перемены и великие дела.

Клуб должен иметь первостепенное значение. Это не мой проект. «ПСЖ» существовал до меня и продолжит существовать после. Я просто хочу внести свой вклад», - сказал Мбаппе BFMTV.

Мбаппе подписал трехлетний контракт с чемпионами Франции, положив конец слухам о том, что он может перейти в «Реал Мадрид» по свободному контракту.

Напомним, что к составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.