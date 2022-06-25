УЕФА запретил «Шерифу» проводить матчи Лиги чемпионов на своей домашней арене

Молдавский «Шериф» не сможет принять боснийским «Зриньски» в Тирасполе в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По решению УЕФА, встреча должна состояться за пределами Приднестровья. В пресс-службе организации отметили, что ограничения приняты из-за текущей ситуации в регионе. «Шерифу» необходимо предложить для проведения еврокубковых игр альтернативную арену, соответствующий всем требованиям УЕФА.

Добавим, что ответная встреча «Шериф» – «Зриньски» должна состояться 13 июля.

Напомним, что в июне главный тренер молдавской команды Юрий Вернидуб ушел с занимаемой должности. Под руководством украинского специалиста команда смогла впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги чемпионов.