«Не самое легкое решение». Зиньковский - о переходе в «Спартак»

Российский полузащитник Антон Зиньковский прокомментировал подписание контракта с московским «Спартаком».

Ранее стало известно, что 26-летний футболист заключил с красно-белыми соглашение до 31 мая 2027 года.

«Это было не самое легкое решение для меня, поэтому я особенно благодарен понимающим болельщикам, которые, несмотря на моё решение, поддержали и выразили слова благодарности», — написал Зиньковский на своей странице в Telegram.

Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ Антон забил четыре гола и отдал 11 голевых передач, став лучшим ассистентом чемпионата страны.