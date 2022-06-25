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FourFourTwo опубликовало топ-10 лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед», Роналдо вне списка

Клуб не примет участие в розыгрыше Лиги чемпионов.
25 июня 2022 09:50
автор: Александр Поволоцкий

Авторитетное издание FourFourTwo составило список лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».

Первую строчку занял нынешний наставник сборной Ульса Райан Гиггз. Отметим, что в список не попал действующий игрок «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португальский форвард занял лишь 12-е место.

Топ-10

1. Райан Гиггз.

2. Бобби Чарльтон.

3. Джордж Беcт.

4. Брайан Робcон.

5. Эрик Кантона.

6. Дениc Лоу.

7. Дункан Эдвардc.

8. Петер Шмейхель.

9. Уэйн Руни.

10. Пол Cкоулз.

В прошлом сезоне Роналду провел 39 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал три результативные передачи.

источник: FourFourTwo
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