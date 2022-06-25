FourFourTwo опубликовало топ-10 лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед», Роналдо вне списка

Русские не сдаются! Как «Тампа» дожала в гостях «Колорадо» и осталась в борьбе за Кубок Стэнли (видео)

Гол Никиты Кучерова, два результативных паса Михаила Сергачева и 35 сэйвов Андрея Василевского помогли «Тампе» вырвать выездную победу над «Колорадо» (3:2) в пятом матче финала плей-офф НХЛ и сократить отставание в серии (2-3).