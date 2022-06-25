FourFourTwo опубликовало топ-10 лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед», Роналдо вне списка

Авторитетное издание FourFourTwo составило список лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед».
Первую строчку занял нынешний наставник сборной Ульса Райан Гиггз. Отметим, что в список не попал действующий игрок «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португальский форвард занял лишь 12-е место.
Топ-10
1. Райан Гиггз.
2. Бобби Чарльтон.
3. Джордж Беcт.
4. Брайан Робcон.
5. Эрик Кантона.
6. Дениc Лоу.
7. Дункан Эдвардc.
8. Петер Шмейхель.
9. Уэйн Руни.
10. Пол Cкоулз.
В прошлом сезоне Роналду провел 39 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал три результативные передачи.
источник: FourFourTwo