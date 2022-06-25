«Зенит» не отрицает, что обменяет Алберто на вратаря Ивана

В сделку «Зенита» по нападающему Юри Алберто может быть включен голкипер «Коринтианса» Иван.

Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летнего футболиста могут обменять на двух игроков бразильской команды.

«В сделку по Юри Алберто может быть включен вратарь «Коринтианса» Иван и еще один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть», — приводит «Чемпионат» слова гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

Действующий контракт Алберто рассчитан до 30 июня 2027 года.

Нападающий провел за »Зенит» 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.