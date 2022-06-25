Игроки «Баварии» желают скорейшего ухода Левандовски из команды

Футболисты мюнхенской «Баварии» недовольны поведением форварда команды Роберта Левандовски.

По информации The Athletic, партнеры 33-летнего поляка последние несколько недель обсуждают его желание покинуть немецкую команду.

Игроки «Баварии» ждут, что Левандовски уйдет во время ближайшего трансферного окна. Футболистам не понравились последние высказывания Роберта и его эгоизмом на поле.

Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. В минувшем сезоне он принял участие в 46 матчах, забив 50 голов и отдав семь результативных передач.