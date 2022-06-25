Осинькин - о переходе Сарвели в «Сочи»: Понимали, что ко многим нашим игрокам есть интерес

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на переход форварда Владислава Сарвели в «Сочи».

Напомним, что в новом клубе 24-летний футболист будет выступать под 11-м номером.

«Игрок, который забивает девять голов в чемпионате, конечно, всегда будет на виду. Тем более, что это его первый сезон в Премьер-лиге. Возможно, адаптировавшись, он сможет стать еще лучше. Мы понимали, что ко многим нашим футболистам есть интерес», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Добавим, что в 30 матчах за самарцев Сарвели забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.