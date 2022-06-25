Член совета директоров «Динамо» рассказал, в каком случае Шиманьски может покинуть команду

Член совета директоров «Динамо» ответил на вопрос о будущем полузащитника Себастьяна Шиманьского.

Напомним, что ранее 23-летний футболист написал в социальных сетях, что финальный матч Кубка России со »Спартаком» (1:2) стал последним для поляка в составе бело-голубых.

В СМИ сообщалось, что Шиманьски интересуется «Севилья».

«Он является нашим игроком до того момента, когда либо расторгает контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб», — приводит слова Дмитрия Гафина «Спорт-Экспресс».

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. В составе бело-голубых он провел 86 матчей, в которых забил восемь мячей и стал бронзовым призёром чемпионата России.