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Член совета директоров «Динамо» рассказал, в каком случае Шиманьски может покинуть команду

Контракт поляка с клубом рассчитан до 2026 года.
25 июня 2022 12:40
автор: Александр Поволоцкий

Член совета директоров «Динамо» ответил на вопрос о будущем полузащитника Себастьяна Шиманьского.

Напомним, что ранее 23-летний футболист написал в социальных сетях, что финальный матч Кубка России со »Спартаком» (1:2) стал последним для поляка в составе бело-голубых.

В СМИ сообщалось, что Шиманьски интересуется «Севилья».

«Он является нашим игроком до того момента, когда либо расторгает контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб», — приводит слова Дмитрия Гафина «Спорт-Экспресс».

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. В составе бело-голубых он провел 86 матчей, в которых забил восемь мячей и стал бронзовым призёром чемпионата России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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