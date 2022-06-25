«Шериф» может провести матч Лиги чемпионов в Кишиневе

Молдавский «Шериф» нашел одно из возможных мест проведения матча квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА не разрешил клубу из Тираспооля играть с боснийским «Зриньски» на домашней арене.

«Первым, кто пришел навстречу клубу, была Федерация футбола Молдавии и лично президент Леонид Олейниченко, которые оперативно отреагировали на данную новость и делают все возможное, чтобы матчи Лиги чемпионов состоялись на территории Молдавии. Таким образом, игра против футбольного клуба «Зриньски» может состояться в Кишиневе, на стадионе «Зимбру», - говорится в тексте заявлении на сайте клуба.

Добавим, что ответная встреча «Шериф» – «Зриньски» должна состояться 13 июля.