Юрий Семин: Трусова и Валиева пусть поиграют в женском футболе

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин предложил российским фигуристкам попробовать себя в другом виде спорта.

Напомним, что в июне Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину

«Трусова и Валиева пусть поиграют в женском футболе. Их обязательно возьмут. Пусть попробуют, но это травмоопасный вид спорта для этих девчонок», — цитирует Семина «РБК».

Добавим, что олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет показательный поединок с боксером Олегом Саитовым.