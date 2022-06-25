Кухта обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из клуба

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала обращение нападающего Яна Кухты к болельщикам команды после ухода из клуба.

Напомним, что 25-летний чешский футболист в следующем сезоне будет выступать за «Спарту» на правах аренды.

«Я провел фантастические пять месяцев в потрясающем профессиональном клубе. «Локо» уже в моем сердце. Буду болеть и переживать за вас. Только из-за личных обстоятельств я вынужден остаться в Чехии. Надеюсь, однажды мы снова окажемся вместе», – заявил Кухта.

Напомним, что Кухта перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» в январе 2022 года за 5 миллионов евро. С тех пор 25-летний чешский нападающий провел за железнодорожников 11 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи, а также заработав две желтые карточки.

Действующий контракт Кухты с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.