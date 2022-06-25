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Бразильский журналист считает, что вратарь «Коринтианса» может стать хорошим вариантом для «Зенита»

В субботу, 25 июня, в СМИ появилась информация, что бразильский голкипер может стать частью сделки по переходу нападающего Юри Альберто.
25 июня 2022 13:49
автор: Сергей Иванов

Бразильский журналист Фабио Алейшу оценил возможный переход голкипера «Коринтианса» Ивана в «Зенит».

– Иван – хороший вратарь, молодой, выступал за олимпийскую сборную Бразилии. Раньше играл за «Понте Прета». Сейчас Иван нечасто играет за «Коринтианс», но в будущем может стать основным. Для «Зенита» Иван хороший вариант.

Одоевский и Кержаков? Сомневаюсь, что это хорошие вратари. Михаил играет не на самом высоком уровне, много ошибается, а Одоевский еще молодой и неопытный. Можно сравнить Ивана с Сафоновым, но дело в том, что Матвей уже играл за основную сборную России, – приводит слова Алейшу «РБ Спорт».

Добавим, что Иван перешел в «Коринтианс» из «Понте Прета» в январе 2022 года за 2 миллиона евро. С тех пор 24-летний вратарь провел за команду три встречи (два в Кубке Бразилии и один в Кубке Либертадорес), пропустив два мяча.

За «Понте Прета» Иван провел 121 матч, в которых пропустил 132 мяча и заработал 11 желтых карточек. Трансферная стоимость голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллиона евро.

источник: «РБ-Спорт»
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