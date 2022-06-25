«Зенит» договорился с «Сочи» о трансфере Кассьерры

Колумбийский нападающий «Сочи» Матео Кассьерра пополнит состав «Зенита».

Как сообщает «Метарейтинг», клубы договорились о трансфере 25-летнего футболиста. Кассьерра должен в ближайшее время окончательно согласовать личные условия с «Зенитом» и подписать соглашение.

Отмечается, что сумма трансфера составит примерно 4 миллиона евро, а соглашение с колумбийским форвардом будет рассчитан на три года с зарплатой в один миллион евро за сезон.

Напомним, что Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года за 1,2 миллиона евро. С тех пор 25-летний нападающий провел за сочинцев 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и шесть голевых передач, а также заработав три желтые карточки.

Действующий контракт колумбийца с «Сочи» рассчитан до июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4,5 миллиона евро.