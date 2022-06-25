Семь игроков продлили контракты с «Крыльями Советов»

Самарские «Крылья Советов» объявили о продлении действующих трудовых соглашений с семью игроками.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболисты останутся в команде до конца сезона-2024/25. Речь идет о вратарях Иване Ломаеве и Богдане Овсянникове, защитниках Александре Солдатенкове и Юрие Горшкове, полузащитнике Романе Ежове и Максиме Витюгове, нападающем Дмитрием Цыпченко.

Напомним, что ранее команду пополнил полузащитник «Спартака» Максим Глушенков. Он подписал с «Крыльями Советов» трехлетний контракт.