Агент Кухты объяснил, почему игрок не приостановил контракт с «Локомотивом»

Милан Мартынович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, который перешел в «Спарту» на правах аренды, рассказал, почему игрок не стал приостанавливать контракт с железнодорожниками.

«Этот клуб заслуживает того, чтобы мы разговаривали с ними так же, как и они с нами. Мы никогда не думали о том, чтобы приостановить контракт, учитывая наши отношения с «Локомотивом». Именно поэтому Ян ушел в годичную аренду», - сказал Мартынович «СЭ».

Напомним, что Кухта перешел в «Локомотив» из «Славии» в январе этого года за пять миллионов евро, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Всего в составе красно-зеленых форвард отыграл 11 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса.