Семшов уверен, что в причинах провала «Зенита» в Европе виноват уровень российского чемпионата

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Игорь Семшов считает, что в причине низких результатов сине-бело-голубых на европейской арене виноват не только сам клуб, но и уровень внутреннего первенства.

«В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее.

На европейской арене не все получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат», – сказал Семшов «РБ-Спорт».

В прошлом сезоне «Зенит» впервые за четыре года смог выйти из группы Лиги чемпионов, заняв третье место. Однако в первой же стадии 1/16 финала подопечные Сергея Семака уступили «Бетису» (2:3).